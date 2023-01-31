Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России
31 января 202314:37
Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России, сообщает Reuters.
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31 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru