«Соблюдайте закон»: В СЖР отреагировали на ликвидацию Профсоюза журналистов

Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ был ликвидирован по решению Мосгорсуда. Деятельность профсоюза была приостановлена с 4 июля из-за иска прокуратуры. В отношении организации был составлен административный протокол о «дискредитации» армии, после чего деятельность профсоюза была принудительно приостановлена. Шафир считает, что профессиональные организации нужны, но они должны соблюдать законы.

«Не хотел бы оценивать что-то с точки зрения конкуренции, потому что защита журналистских прав, физической и финансовой безопасности, социальной защищенности и в регионах, и в горячих точках – это не поле для конкуренции. Если какие-то организации этим занимаются, то очень хорошо. СЖР этим занимается. Я знаю, что существовал Профсоюз журналистов и работников СМИ, но у меня нет и не было, к сожалению, информации о том, что я выше упомянул. Какие суды были выиграны при помощи Профсоюза, как финансовая поддержка оказывалась журналистам, попавшим в критическую ситуацию, как защищались интересы отрасли, какая помощь оказывалась ветеранам журналистики?» - задался вопросом Шафир.

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что организации по защите прав журналистов нужны. Он напомнил, что они есть в каждой стране, а в Германии даже две, но надо соблюдать законы и не заниматься политикой.