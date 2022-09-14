«Соблюдайте закон»: В СЖР отреагировали на ликвидацию Профсоюза журналистов
Решение по Профсоюзу журналистов было принято по статье о дискредитации армии, а законы нужно соблюдать в любой стране, сказал НСН секретарь СЖР Тимур Шафир.
Решение о ликвидации Профсоюза журналистов и работников СМИ было принято по статье о дискредитации армии. В любой стране все должны соблюдать нормы законы, заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ был ликвидирован по решению Мосгорсуда. Деятельность профсоюза была приостановлена с 4 июля из-за иска прокуратуры. В отношении организации был составлен административный протокол о «дискредитации» армии, после чего деятельность профсоюза была принудительно приостановлена. Шафир считает, что профессиональные организации нужны, но они должны соблюдать законы.
«Не хотел бы оценивать что-то с точки зрения конкуренции, потому что защита журналистских прав, физической и финансовой безопасности, социальной защищенности и в регионах, и в горячих точках – это не поле для конкуренции. Если какие-то организации этим занимаются, то очень хорошо. СЖР этим занимается. Я знаю, что существовал Профсоюз журналистов и работников СМИ, но у меня нет и не было, к сожалению, информации о том, что я выше упомянул. Какие суды были выиграны при помощи Профсоюза, как финансовая поддержка оказывалась журналистам, попавшим в критическую ситуацию, как защищались интересы отрасли, какая помощь оказывалась ветеранам журналистики?» - задался вопросом Шафир.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что организации по защите прав журналистов нужны. Он напомнил, что они есть в каждой стране, а в Германии даже две, но надо соблюдать законы и не заниматься политикой.
«В каждой стране нужна организация, защищающая права журналистов. СЖР является профессиональной общественной организацией, а не политической. Я не представляю, как вопросы, связанные с решением безопасности, условий труда, здоровья, обучения журналистов могут быть связаны с уголовным преследованием. Решение по Профсоюзу было принято по статье о дискредитации армии. В любой стране все должны соблюдать законы», - резюмировал Шафир.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отложил до 19 сентября, рассмотрение иска Минюста о запрете деятельности в России Еврейского агентства «Сохнут».
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