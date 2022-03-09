Бочкарев: Метростроевцы начали монолитные работы на станции «Физтех»
На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро началось возведение монолитных конструкций. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строители заливают бетонное основание станционного комплекса. Ими уже уложено порядка 1000 кубометров бетона.
По словам заместителя мэра, общая строительная готовность шестикилометрового участка продолжения Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» оценивается на четверть.
«Тоннелепроходка на участке уже завершена, продолжаются активные работы по строительству всех трех станций – помимо «Физтеха» это «Лианозово» и «Яхромская», - напомнил Андрей Бочкарёв.
На станции «Физтех» также сейчас продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства, идут разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и укрепление котлована. Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на будущей станции «Лианозово» некоторые работы уже выполнены полностью. По его словам, готовность монолитных конструкций станционного комплекса оценивается на две трети. На третьей станции продляемого участка – «Яхромской», продолжаются все виды работ согласно установленному графику, уточнил руководитель управляющей компании по строительству новых линий и станций Московского метрополитена.
Продление «салатовой ветки» метро до станции «Физтех» на территории поселка Северный разгрузит дорожный трафик по Дмитровскому шоссе, а также пассажиропоток северных участков Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро. В мэрии Москвы уверены, что после открытия новых станций улучшится транспортное обслуживание более полумиллиона жителей районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово, а также поселка Северный — они смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.
Ранее, в среду 9 марта мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. По его словам, продление этой ветки метрополитена является одной из крупнейших строек метростроения Москвы.
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