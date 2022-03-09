Собянин: Строительство станции метро «Лианозово» будет завершено в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.
По его словам, продление Люблинско-Дмитровской ветки является одной из крупнейших строек метростроения Москвы.
«По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена», - отметил он.
Собянин добавил, что совместно с РЖД было принято решение перенести железнодорожную станцию «Лианозово» МЦД-1 ближе к будущей станции метро.
В пресс-службе мэрии и правительства города отмечается, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание жителей и в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также сократит время поездок по городу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Комиссия правительства РФ одобрила национализацию имущества иностранных компаний
- Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь
- Рестораны KFC приостановят работу в России
- В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время
- Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте
- Стало известно, что ждет IT-сферу в РФ из-за санкций
- Зеленский пригрозил политикам, «ищущим ниточки в Россию»
- Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоено звание Героя России
- Песков заявил, что ему ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной
- Visa до 11 марта продлила срок работы с российскими картами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru