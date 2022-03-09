Собянин: Строительство станции метро «Лианозово» будет завершено в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.

По его словам, продление Люблинско-Дмитровской ветки является одной из крупнейших строек метростроения Москвы.

«По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена. Большая часть этой работы уже выполнена и запущена», - отметил он.

Собянин добавил, что совместно с РЖД было принято решение перенести железнодорожную станцию «Лианозово» МЦД-1 ближе к будущей станции метро.

В пресс-службе мэрии и правительства города отмечается, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание жителей и в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также сократит время поездок по городу.

