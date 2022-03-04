Бочкарёв: Стройкомплекс Москвы имеет запас прочности на года

Строительный комплекс российской столицы имеет запас прочности на несколько лет вперед - все планы будут реализованы. В этом заверил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, отрасль готова к любым сценариям.

«Стройка всегда дает мультипликативный эффект для экономики города. Безусловно, сложившаяся обстановка привносит определенную турбулентность в различные вопросы, в том числе экономические. Однако, детально обсуждать изменение цен на рынке и их влияние на ситуацию пока преждевременно. Меры поддержки спроса будут разработаны и реализованы», - подчеркнул Бочкарёв.

Заместитель мэра также отметил, что строительная отрасль Москвы давно ведет работу по импортозамещению. Сегодня стройка более чем на 95% независима от внешнего рынка:

«Все основные материалы - металл, бетон, фанера - российского производства Потребности в части транспорта и оборудования обеспечены Россией и Белоруссией, техника любой сложности доступна на заводах Китая и частично РФ. Импорт касается только отдельных образцов техники и оборудования, некоторых отделочных материалов, без которых можно обойтись».

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Глава Стройкомплекса также рассказал, что Москва полностью обеспечена тоннелепроходческими комплексами для строительства метро и комплектующими к ним. В этом году планируется ввести в строй Большую кольцевую линию, будут достроены девять оставшихся станций. Будут также продолжены работы по продлению радиальных веток метро. Не планируется снижать объем и темпы ввода дорожных объектов.

По оценке Андрея Бочкарёва, недвижимость в столице РФ остается самой привлекательной с точки зрения инвестиций. Стройки Москвы работают в штатном режиме, согласно намеченным графикам. Объем ввода недвижимости по итогам года будет сопоставим с рекордами последних лет.

Заместитель мэра также подчеркнул, что планируется ускорить реализацию объектов, которые возводятся в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

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Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваСтроительство
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