Методист рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку

Единый госэзкзамен по русскому языку с каждым годом усложняется, поэтому угадать правильный ответ не получится. Об этом в беседе с Газетой.Ru рассказала методист русского языка Онлайн-школы №1 Екатерина Мыцких.

Рособрнадзор: Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме

Она заявила, что при подготовке к экзамену следует использовать те словари, которые размещены на сайте ФИПИ и в специальных пособиях, так как ими руководствуются составители заданий. Также следует делать графические пометки при выполнении тестовых заданий.

Кроме того, эксперт посоветовала чётко распределять время.

«Очень важно в первые полчаса прочитать все задания и текст, определить их сложность, по необходимости сделать пометки... Не менее важно начать заполнять бланки минимум за час до окончания экзамена, переписывать сочинение с черновика, чтобы осталось время его проверить на чистовике», - пояснила Мыцких.

Она добавила, что последние два временных отрезка можно оставить на выполнение тестовой части и написание сочинения.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что среди необязательных предметов ЕГЭ выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали обществознание и информатику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШколыЭкзаменыЕГЭРусский Язык

Горячие новости

Все новости

партнеры