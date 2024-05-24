Методист рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку

Она заявила, что при подготовке к экзамену следует использовать те словари, которые размещены на сайте ФИПИ и в специальных пособиях, так как ими руководствуются составители заданий. Также следует делать графические пометки при выполнении тестовых заданий.

Кроме того, эксперт посоветовала чётко распределять время.

«Очень важно в первые полчаса прочитать все задания и текст, определить их сложность, по необходимости сделать пометки... Не менее важно начать заполнять бланки минимум за час до окончания экзамена, переписывать сочинение с черновика, чтобы осталось время его проверить на чистовике», - пояснила Мыцких.

Она добавила, что последние два временных отрезка можно оставить на выполнение тестовой части и написание сочинения.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что среди необязательных предметов ЕГЭ выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали обществознание и информатику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

