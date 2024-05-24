Методист рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку
Единый госэзкзамен по русскому языку с каждым годом усложняется, поэтому угадать правильный ответ не получится. Об этом в беседе с Газетой.Ru рассказала методист русского языка Онлайн-школы №1 Екатерина Мыцких.
Она заявила, что при подготовке к экзамену следует использовать те словари, которые размещены на сайте ФИПИ и в специальных пособиях, так как ими руководствуются составители заданий. Также следует делать графические пометки при выполнении тестовых заданий.
Кроме того, эксперт посоветовала чётко распределять время.
«Очень важно в первые полчаса прочитать все задания и текст, определить их сложность, по необходимости сделать пометки... Не менее важно начать заполнять бланки минимум за час до окончания экзамена, переписывать сочинение с черновика, чтобы осталось время его проверить на чистовике», - пояснила Мыцких.
Она добавила, что последние два временных отрезка можно оставить на выполнение тестовой части и написание сочинения.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что среди необязательных предметов ЕГЭ выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали обществознание и информатику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru