«Метод кнута»: В отрасли указали на сложности блокировки Opera и Google

«Сейчас что-то предсказывать очень тяжело, ситуация может развиваться по-разному в условиях нынешних политической и экономической ситуации. Пока речь об одном плагине, но сложно сказать, что будет дальше. В этой части у нас есть запас, у нас есть свой браузер, который достаточно хорошего качества, что нельзя с уверенностью сказать про смартфоны и так далее. Это позволит выйти из ситуации безопасно», - отметил он.

При этом, по словам Кускова, технически заблокировать браузеры полностью будет сложнее, чем обычные ресурсы.

«Надо в этой ситуации найти точки соприкосновения, метод кнута не очень подходит. Google заинтересован в российских пользователях, хоть официально и не работает по каким-то пунктам в России. Думаю, можно найти какой-то вариант. Надо понять, что будет за блокировка, если договориться не получится. Техническая составляющая неизвестна. В основном мы блокируем какие-то ресурсы. С точки зрения браузеров, это конечная история, которая стоит на компьютере. Каким образом это будет блокироваться, пока не очень понятно», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил «Радиоточке НСН», что VPN-сервисы в России не запрещены, по закону они обязаны не пускать пользователей на запрещенные в России сайты, однако большая часть этих сервисов создана как раз для обхода каких-либо блокировок.

