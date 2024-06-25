«Метод кнута»: В отрасли указали на сложности блокировки Opera и Google
Денис Кусков заявил НСН, что в России есть свой браузер, который сможет заменить Opera и Google, при этом технически их блокировка будет непростым процессом.
В России есть свой браузер, который сможет заменить Opera и Google, при этом технически их блокировка будет непростым процессом, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Роскомнадзор пригрозил заблокировать в России магазин расширений браузера Google Chrome и Opera из-за плагина Censor Tracker. В описании плагина прямо указано, что он позволяет «обходить интернет-цензуру в РФ и обнаружить сайты, заблокированные через фильтры DPI». В Google и Opera отправлены письма с требованием удалить этот плагин. Кусков не исключил, что Роскомнадзор может «взяться» и за сами браузеры.
«Сейчас что-то предсказывать очень тяжело, ситуация может развиваться по-разному в условиях нынешних политической и экономической ситуации. Пока речь об одном плагине, но сложно сказать, что будет дальше. В этой части у нас есть запас, у нас есть свой браузер, который достаточно хорошего качества, что нельзя с уверенностью сказать про смартфоны и так далее. Это позволит выйти из ситуации безопасно», - отметил он.
При этом, по словам Кускова, технически заблокировать браузеры полностью будет сложнее, чем обычные ресурсы.
«Надо в этой ситуации найти точки соприкосновения, метод кнута не очень подходит. Google заинтересован в российских пользователях, хоть официально и не работает по каким-то пунктам в России. Думаю, можно найти какой-то вариант. Надо понять, что будет за блокировка, если договориться не получится. Техническая составляющая неизвестна. В основном мы блокируем какие-то ресурсы. С точки зрения браузеров, это конечная история, которая стоит на компьютере. Каким образом это будет блокироваться, пока не очень понятно», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил «Радиоточке НСН», что VPN-сервисы в России не запрещены, по закону они обязаны не пускать пользователей на запрещенные в России сайты, однако большая часть этих сервисов создана как раз для обхода каких-либо блокировок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru