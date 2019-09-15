Метеорологи рассказали об опасности «барической пилы»

«Температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток (соответствие 15 октября)», — говорится в сообщении.

Температура будет ощущаться ниже из-за высокой влажности и ветра. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля, местами - до минус двух градусов, уточняют Известия.

Ранее синоптик Марина Макарова сообщила НСН, какой погода будет в выходные и в начале следующей недели.

