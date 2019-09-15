Метеорологи рассказали об опасности «барической пилы»
Резкие колебания атмосферного давления, так называемая «баррическая пила», будет сопровождать похолодание в Москве на следующей неделе, сообщают синоптики на сайте «Метеовести».
Метеозависимым людям придется беречь здоровье из-за перепадов давления, которое прогнозируется с воскресенья на понедельник, 16 сентября. С 745 мм рт. ст.показатели опустятся до критических 733 мм рт. ст.
Жителей столицы ждет нехарактерного для середины сентября похолодание.
«Температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток (соответствие 15 октября)», — говорится в сообщении.
Температура будет ощущаться ниже из-за высокой влажности и ветра. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля, местами - до минус двух градусов, уточняют Известия.
Ранее синоптик Марина Макарова сообщила НСН, какой погода будет в выходные и в начале следующей недели.
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