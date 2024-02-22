Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну
Россиян ждет неустойчивая погода грядущей весной, заявили специалисты центра погоды «Фобос».
По их прогнозам, предпоследняя неделя февраля закончится оттепелью. Ночью столбики термометров будут показывать +1…+4 градуса, местами могут выпасть незначительные осадки, а погода будет слякотной.
Однако ощущение неотвратимости весны будет обманчивым, отметили синоптики. В начале предстоящей недели в ночные часы похолодает до -7…-12 градусов, а в первые дни марта ночные температуры составят -10…-15 градусов, днем термометры покажут 0…-5 градусов, что, по мнению специалистов, подтвердит статус марта как четвертого зимнего месяца.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что обещания рекордно жаркого лета 2024 года, данные в середине февраля, — не что иное, как «утка», не подкрепленная никакими доказательствами, верить таким прогнозам не стоит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru