Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну

По их прогнозам, предпоследняя неделя февраля закончится оттепелью. Ночью столбики термометров будут показывать +1…+4 градуса, местами могут выпасть незначительные осадки, а погода будет слякотной.

Однако ощущение неотвратимости весны будет обманчивым, отметили синоптики. В начале предстоящей недели в ночные часы похолодает до -7…-12 градусов, а в первые дни марта ночные температуры составят -10…-15 градусов, днем термометры покажут 0…-5 градусов, что, по мнению специалистов, подтвердит статус марта как четвертого зимнего месяца.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что обещания рекордно жаркого лета 2024 года, данные в середине февраля, — не что иное, как «утка», не подкрепленная никакими доказательствами, верить таким прогнозам не стоит.

