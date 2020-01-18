Метеоролог: В центре России похолодает чисто символически

18 января 202012:00
Ольга Болдырева

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН уточнил, насколько холодно станет в центре России на следующей неделе.

В конце следующей недели темперaтурa в центрaльных и северо-зaпaдных регионaх России понизится, рaсскaзaлa зaведующaя лaборaторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

При этом нaчaло недели, по прогнозaм синоптиков, будет рекордно теплым. Знaчительное похолодaние нaчнется с четвергa.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН отметил, что снижение температуры в центральной части России на следеущей неделе можно считать символическим.

«Похолодание прогнозируется, но будет достаточно символическим, поскольку температура не вернется даже в норму. Но по сравнению с теми значениями, которые наблюдались на уходящей неделе, температура понизится на 3-4 градуса», - пояснил синоптик.

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Леонид Старков рассказал, насколько серьезно похолодает в предстоящие семь дней.

«В ночные часы прогнозируется слабый минус. Днем – около нуля» - уточнил ведущий метеоролог Gismeteo.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал в эфире НСН предварительный прогноз на февраль, заявив, что температура воздуха в феврале на территории России будет заметно ниже, чем в январе.

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