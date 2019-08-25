Метеоролог рассказал, какой будет последняя неделя лета
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН назвал последнюю неделю августа завершающей неделей лета.
Во второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодaние. Об этом сообщaет центр погоды «Фобос».
По прогнозaм синоптиков, до концa кaлендaрного летa москвичи 20-грaдусные темперaтуры уже не увидят. Холоднее всего будет во второй половине недели нa востоке Подмосковья: рaнним утром возможны первые зaморозки.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН сообщил, что по-летнему теплая погода в последнюю неделю августа сохранится.
«Температурный фон будет по-прежнему на 2-3 градуса превышать привычную норму. Преобладающая температура в ночные часы составит около 10 градусов, днем можно рассчитывать на 20-градусное тепло.
Исключение составят лишь два дня в середине недели – в среду и четверг. Это связано с тем, что в тыловой части ныряющего циклона температура немного понизится и усилится северный ветер.
В остальном на предстоящую неделю можно рассчитывать как на завершающую неделю лета», - рассказал эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, почему метеорологи потеряли интерес к прогнозам.
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