Москвичам пообещали сухие и тёплые выходные
Роман Вильфанд признался НСН, что погода в Москве настолько стабильна, что метеорологи потеряли интерес к прогнозам.
В ближайшие выходные, 24 и 25 августа, в столице ожидается комфортная и сухая погода. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, установившийся антициклон обеспечил Москву отличным уикэндом, а метеорологов спокойствием на службе.
«Совершенно однородный режим погоды. Сейчас даже для метеорологов наступил период, когда даже не очень интересно давать прогнозы. Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная тёплая погода. В выходные мы прогнозируем погоду без осадков, ночные температуры в диапазоне от 10 до 13 градусов, а дневные от 20 до 24. И в начале следующей недели погода существенно не изменится. Устойчивый антициклон — это та ситуация, когда погода легко прогнозируется», — рассказал Вильфанд.
Напомним, в субботу 24 августа в Москве состоится митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага. Мероприятие начнётся в два часа дня. На сцену выйдут звёзды отечественной эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и многие другие.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене