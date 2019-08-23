Москвичам пообещали сухие и тёплые выходные

«Совершенно однородный режим погоды. Сейчас даже для метеорологов наступил период, когда даже не очень интересно давать прогнозы. Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная тёплая погода. В выходные мы прогнозируем погоду без осадков, ночные температуры в диапазоне от 10 до 13 градусов, а дневные от 20 до 24. И в начале следующей недели погода существенно не изменится. Устойчивый антициклон — это та ситуация, когда погода легко прогнозируется», — рассказал Вильфанд.

Напомним, в субботу 24 августа в Москве состоится митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага. Мероприятие начнётся в два часа дня. На сцену выйдут звёзды отечественной эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и многие другие.

