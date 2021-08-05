Метеоролог предупредил москвичей о последнем мощном всплеске тепла
Мощный всплеск тепла ожидает столичный регион уже в эти выходные. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, предстоящие выходные и начало следующей недели ознаменуются жаркой погодой – воздух прогреется до 25-30 градусов.
Метеоролог добавил, что это будет последний всплеск мощного тепла, эти дни также станут последними в купальном сезоне.
Тишковец рассказал, что последующие августовские дни пройдут в пределах климатической нормы, а метеорологическая осень наступит уже 25 августа, когда температура снизится до 15 градусов.
Бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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