Вильфанд назвал сроки начала бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что бархатный сезон начинается тогда, когда температуры воды и воздуха становятся «близки между собой». Как пишет ТАСС, Вильфанд добавил, что температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов.

Сейчас, по словам научного руководителя Гидрометцентра, температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет +26 градусов. В Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске она достигает отметки +28 градусов, в Ейске вода прогрелась до +29 градусов, отмечают Известия.

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А ранее Роман Вильфанд сообщил, что аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России. Специалист подчеркнул, что первых числах августа в Тамбовской области будет до 35 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской областях - до +38. В Липецкой области столбики термометров дотянутся до отметки 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаОтдыхЧерное Море
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