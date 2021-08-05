Вильфанд назвал сроки начала бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что бархатный сезон начинается тогда, когда температуры воды и воздуха становятся «близки между собой». Как пишет ТАСС, Вильфанд добавил, что температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов.

Сейчас, по словам научного руководителя Гидрометцентра, температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет +26 градусов. В Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске она достигает отметки +28 градусов, в Ейске вода прогрелась до +29 градусов, отмечают Известия.