Москвичей предупредили о новом похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе, пишет РИА Новости.

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптик сообщил, что на следующей неделе в столицу вернется настоящая летняя погода. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов.

Вильфанд уточнил, что уже в среду тепло сменится резким похолоданием. Температура воздуха днем опустится до 17-22 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее сообщил, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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