Москвичей предупредили о новом похолодании
16 июля 202320:28
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе, пишет РИА Новости.
Синоптик сообщил, что на следующей неделе в столицу вернется настоящая летняя погода. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов.
Вильфанд уточнил, что уже в среду тепло сменится резким похолоданием. Температура воздуха днем опустится до 17-22 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра ранее сообщил, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru