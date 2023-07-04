Метеоролог пообещала грозовые дожди жителям столичного региона
В ближайшие дни Московский регион ждет переменная погода с грозами и дождем. Об этом заявила метеоролог Надежда Точенова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Так, 5 июля ночью столбики термометров покажут +15…+18 градусов, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. При умеренном юго-западном ветре ожидается переменная облачность. В четверг, 6 июля, направление ветра изменится на южное, местами пройдут грозовые дожди. При ночных температурах +16…+18 градусов днем потеплеет до +26…+28 градусов.
В пятницу также ожидаются кратковременные грозовые дожди, при этом станет еще теплее: при слабом ветре +16…+19 ночью, +27…+29 днем.
Не покинут дожди столичный регион и в выходные: в субботу, 8 июля, ожидается сильный дождь, при этом заметно похолодает: если ночью столбики термометров покажут +19, то днем воздух прогреется лишь до +21 при умеренном северо-западном ветре. Чуть потеплее будет в воскресенье: не ниже +15 ночью, +25 днем, направление ветра не изменится.
Дожди уйдут из Московского региона в понедельник, 10 июля, пообещала синоптик.
Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура выше нормы в июле прогнозируется на половине территории России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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