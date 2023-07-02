Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве

В Центральной России на следующей неделе ожидается теплая погода. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, уточнил синоптик.

По его словам, в начале недели воздух прогреется максимум до плюс 27 градусов. К выходным столбики термометров покажут до плюс 30, предупредил Тишковец.

Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в июле среднемесячная температура выше нормы прогнозируется на половине территории страны, передает «Радиоточка НСН».

