Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве

К концу следующей недели воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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В Центральной России на следующей неделе ожидается теплая погода. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, уточнил синоптик.

По его словам, в начале недели воздух прогреется максимум до плюс 27 градусов. К выходным столбики термометров покажут до плюс 30, предупредил Тишковец.

Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в июле среднемесячная температура выше нормы прогнозируется на половине территории страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СиноптикиПогодаМосква

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