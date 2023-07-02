Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве
К концу следующей недели воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Центральной России на следующей неделе ожидается теплая погода. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, уточнил синоптик.
По его словам, в начале недели воздух прогреется максимум до плюс 27 градусов. К выходным столбики термометров покажут до плюс 30, предупредил Тишковец.
Главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в июле среднемесячная температура выше нормы прогнозируется на половине территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru