Метеоролог: 28 августа - последний день засухи в Москве

При облачной без значительных осадков погоде температура воздуха составит +30 градусов.

«Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура всё равно будет выше климатической нормы на 7–9 градусов», —цитирует Тишковца РИА Новости.

Температура в Москве в течение дня составит от +28 до +30 градусов. В Московской области - от +26 до +31. Атмосферное давление колеблется на уровне 747 мм рт. ст., скорость ветра юго-восточного направления - от 3 до 8 м/с.

Ко Дню знаний в Москве заметно похолодает и пойдет дождь, заявил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Так, 1 и 2 сентября будет около 20 градусов, пройдут сильные дожди», - сказал Шувалов.



