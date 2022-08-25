«Посвежеет здорово»: Москве пообещали сильные дожди и похолодание 1 сентября

С 31 августа температура воздуха начнет заметно снижаться, а 1 и 2 сентября москвичей ждут сильные дожди, сказал НСН климатолог Александр Шувалов.

Жара продержится в столичном регионе ещё неделю, ко Дню знание заметно похолодает и пойдет дождь, заявил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее Гидрометцентр России сообщил, что небольшая облачность, без осадков и до 35 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 25 августа.

«Сейчас температура колеблется в диапазоне 31-33 градусов, на юге Московской области чуть повыше: 33-34 градуса. Не думаю, что +35 будет, слишком чрезмерно. Скольжение вниз пойдет только на следующей неделе. Подойдет фронт с Северо-Запада, который принесет прохладу и дожди. 29 и 30 августа будет 27-29 градусов тепла, а уже со среды снижение температуры станет более заметным. Так, 1 и 2 сентября будет около 20 градусов, пройдут сильные дожди», - сказал Шувалов.
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Ивановской, Рязанской, Владимирской областям, где самые крупные лесные пожары, по словам собеседника «Радиоточка НСН», тоже нужно продержаться неделю.

«В этих регионах погода будет меняться так же, как в Москве. Поэтому нужно еще неделю простоять», - резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве смог от лесных пожаров начнет уменьшаться с 25-26 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Жара1 СентябряМоскваПогода
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