Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран

Ранее Meta из-за ситуации на Украине временно сняла в принадлежащих ей соцсетях запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Отмечалось, что в связи с этим также были разрешены призывы к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Позже Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применима только на Украине и, что в компании «не потерпят русофобии».

С 14 марта на территории РФ была заблокирована работа Instagram, который Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов.