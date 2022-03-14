Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
Meta запретит публиковать в социальных сетях Facebook и Instagram призывы к убийству глав государств. Об этом рассказал вице-президент компании Ник Клегг.
По данным агентства Reuters, заявление представителя организации появилось на внутреннем форуме компании 13 марта. В корпорации подчеркнули, что уточнили свою позицию для того, чтобы она «не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом"».
Ранее Meta из-за ситуации на Украине временно сняла в принадлежащих ей соцсетях запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Отмечалось, что в связи с этим также были разрешены призывы к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Позже Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применима только на Украине и, что в компании «не потерпят русофобии».
С 14 марта на территории РФ была заблокирована работа Instagram, который Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов.
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