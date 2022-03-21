Meta попросила прекратить рассмотрение заявления о запрете деятельности в РФ
Компания Meta обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности в РФ как экстремистской организации, сообщает ТАСС.
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Адвокаты объяснили свою просьбу тем, что им не предоставили положенные по закону 15 дней на ознакомление с материалами, однако гособвинитель заявила, что времени у них было достаточно и заявление в суд було направлено «в соответствии с процессуальными нормами».
Также в Meta попросили назначить лингвистическую экспертизу высказываний, которые стали основанием для обращения Генпрокуратуры.
Кроме того, адвокаты корпорации попросили Тверской суд вовсе прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, так как Meta является иностранным юридическим лицом.
«Meta является иностранным юридическим лицом, не имеющим юридических представительств в РФ. На этом основании просим прекратить производство по данному делу», - сказала юрист компании.
Ранее американская компания временно решила в ряде стран не блокировать в Facebook и Instagram призывы пользователей к насилию против россиян. В Генпрокуратуре РФ заявили, что действия Meta формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти к гражданам России, сообщает RT.
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