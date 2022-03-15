Хинштейн: Пользователи Meta не будут нести ответственность в случае признания компании экстремистской
Миноритарные акционеры Meta в случае, если суд признает компанию экстремистской, не будут нести никакой ответственности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Я эту тему прорабатывал и с Роскомнадзором, и с Генеральной прокуратурой», - сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ».
Он отметил, что миноритарные акционеры не влияют на управление компанией, а также не относятся к лицам, которые принимают решения.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности достаточно сложно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Песков не согласился со словами Псаки о крушении российской экономики
- Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии
- Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно
- Песков назвал хулиганством акцию, устроенную в эфире Первого канала
- Биробиджан остался без теплоснабжения из-за коммунальной аварии
- Песков заявил о сохранении мер эпидбезопасности в отношении Путина
- В Киеве ввели комендантский час
- Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
- В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%
- Евросоюз ввёл новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru