Хинштейн: Пользователи Meta не будут нести ответственность в случае признания компании экстремистской

«Я эту тему прорабатывал и с Роскомнадзором, и с Генеральной прокуратурой», - сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ».

Он отметил, что миноритарные акционеры не влияют на управление компанией, а также не относятся к лицам, которые принимают решения.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности достаточно сложно.

