Хинштейн: Пользователи Meta не будут нести ответственность в случае признания компании экстремистской

Миноритарные акционеры Meta в случае, если суд признает компанию экстремистской, не будут нести никакой ответственности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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«Я эту тему прорабатывал и с Роскомнадзором, и с Генеральной прокуратурой», - сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ».

Он отметил, что миноритарные акционеры не влияют на управление компанией, а также не относятся к лицам, которые принимают решения.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности достаточно сложно.

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ФОТО: НСН
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