Сенатор от Осетии против любых праздников в день памяти о погибших в Беслане
Член Совфеда от Республики Северная Осетия-Алания в эфире НСН пояснил, почему выступает против переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Совет Федерации сегодня, 17 апреля, большинством голосов одобрил закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Первый зампред комитета по науке, образованию и культуре Совфеда Григорий Карасин отметил, что документ призван «поднять уровень победы на Дальнем Востоке» и сделать день окончания Второй мировой войны 3 сентября Днем воинской славы.
Против такого изменения дат выступил член Совета Федерации от Республики Северная Осетия-Алания Арсен Фадзаев. В эфире НСН он пояснил, что просто не мог проголосовать за изменения в виду того, что 3 сентября является Днем памяти жертв Беслана.
«Это траурный день - весь мир знает, что такое Беслан. Поэтому совмещать день воинской славы - праздничный день и траурный – как-то не совмещается у меня. В истории человечества такой раны еще не было. Как Осетия и ее жители могут праздновать?! Я не понимаю и, никто этого не поймет. Как известно, Совет Федерации - это палата регионов, и я представляю в ней всю республику, так ко мне за последние сутки поступили тысячи звонков по этому поводу. Но можно было и не звонить, потому что я в любом случае не мог бы поддержать такую инициативу. Однако, сегодня решение принято, каждый проголосовал так, как считал нужным. Я как представитель региона иначе не мог голосовать. Я с первой секунды, когда это происходило в сентябре 2004 года, был там - рядом со школой. Когда видишь весь этот ужас своими глазами, потом месяцами не спишь после этого, я не могу понять, как за это можно голосовать», - сказал Фадзаев.
Он также отметил, что его позицию разделил коллега по Совфеду, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Юрий Важенин.
Напомним, 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №1 города Беслана произошел захват заложников. Террористы удерживали 1128 заложников, в ходе штурма учебного заведения 3 сентября погибли 334 человека, большинство из которых – дети. Также пострадало порядка 800 человек. Этот теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв.
Ранее в эфире НСН член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе объяснил недопустимость этого переноса.
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