Сенатор от Осетии против любых праздников в день памяти о погибших в Беслане

«Это траурный день - весь мир знает, что такое Беслан. Поэтому совмещать день воинской славы - праздничный день и траурный – как-то не совмещается у меня. В истории человечества такой раны еще не было. Как Осетия и ее жители могут праздновать?! Я не понимаю и, никто этого не поймет. Как известно, Совет Федерации - это палата регионов, и я представляю в ней всю республику, так ко мне за последние сутки поступили тысячи звонков по этому поводу. Но можно было и не звонить, потому что я в любом случае не мог бы поддержать такую инициативу. Однако, сегодня решение принято, каждый проголосовал так, как считал нужным. Я как представитель региона иначе не мог голосовать. Я с первой секунды, когда это происходило в сентябре 2004 года, был там - рядом со школой. Когда видишь весь этот ужас своими глазами, потом месяцами не спишь после этого, я не могу понять, как за это можно голосовать», - сказал Фадзаев.

Он также отметил, что его позицию разделил коллега по Совфеду, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Юрий Важенин.

Напомним, 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №1 города Беслана произошел захват заложников. Террористы удерживали 1128 заложников, в ходе штурма учебного заведения 3 сентября погибли 334 человека, большинство из которых – дети. Также пострадало порядка 800 человек. Этот теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв.

Ранее в эфире НСН член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе объяснил недопустимость этого переноса.

