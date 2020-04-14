В Думе приняли закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
Госдума одобрила законопроект о переносе даты воинской славы — дня окончания Второй мировой войны. Вместо 2 сентября эта дата будет отмечаться 3 сентября.
В комментарии к документа отмечается,что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», сообщает NEWS.ru
Кроме того, участники войны против Японии были награждены медалью «За победу над Японией», на обороте которой было зафиксировано «3 сентября 1945».
Авторы законодательной инициативы подчеркнули, что их идея призвана сохранить историческую справедливость по отношению к победителям во Второй мировой войне.
Отметим, что 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени представители Японии подписали акт о капитуляции на борту амеркианского линкора «Миссури», что ознаменовало окончание Второй мировой войны.
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