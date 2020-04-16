Сванидзе напомнил о трагедии Беслана из-за переноса даты окончания Второй мировой
Член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что, перенося дату на 3 сентября, Госдума «закрывает» память погибших в Беслане.
Совет по правам человека при президенте РФ выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил соответствующее письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, принятый ранее депутатами Госдумы. 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане.
Член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил недопустимость этого переноса.
«Я не понимаю, зачем вообще нужно переносить дату об окончании Второй мировой войны. Еще и так срочно. Исторически она отмечается именно второго сентября. И с чего взяли, что она должна перенестись на третье сентября, без всяких объяснений и мотиваций, непонятно. Почему именно сейчас Дума не нашла для себя другого занятия, как переносить общепринятую историческую дату? В России и в других странах по-разному отмечают годовщину Победы над нацистской Германией, что является более значимой датой, где-то отмечают 8 мая, мы - 9 мая, но это исторически оправдано. Так всегда было, это связано с временными поясами. А почему сейчас надо менять дату капитуляции Японии, которая обозначает окончание Второй мировой, мне непонятно. И самое главное, перенос на 3 сентября как бы закрывает трагедию Беслана, память о погибших детях Беслана. Это ни в какие ворота не лезет, потому что окончание Второй мировой войны – это праздник, а память о детях Беслана – это трагедия. Таким образом, мы будем праздновать в день трагедии», – говорит он.
Сванидзе также напомнил, что подобная ситуация, когда некий день для одного народа является праздником, а для другого – трагедией, в нашей истории уже есть.
«Уже есть такой прецедент. 23 февраля – День защитника Отечества, а это день депортации многих народов, в частности, чеченского народа при Сталине в 1944 году. То есть для чеченского народа это день траура, а для России праздник. Но так уже исторически сложилось, деваться некуда. А здесь-то зачем так искусственно эти две даты пересекать, чтобы в день траура целой республики, целого народа, нам праздновать окончание Второй мировой войны? Я не понимаю этого», – комментирует эксперт.
Ранее член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил причины демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, назвав, установку и снос любого памятника – личным делом каждой страны.
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