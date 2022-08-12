Местные власти допустили консервацию Запорожской АЭС из-за обстрелов
Запорожская атомная электростанция может быть законсервирована при продолжении обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, на фоне атак продолжаются повреждения линий электропередач 750 киловольт, выработка на АЭС минимальна.
«Идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — цитирует Рогова РИА Новости.
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