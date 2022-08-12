Местные власти допустили консервацию Запорожской АЭС из-за обстрелов

Запорожская атомная электростанция может быть законсервирована при продолжении обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

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Как отметил чиновник, на фоне атак продолжаются повреждения линий электропередач 750 киловольт, выработка на АЭС минимальна.

«Идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — цитирует Рогова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелАЭСРегионыУкраина
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