Местные власти допустили консервацию Запорожской АЭС из-за обстрелов

Как отметил чиновник, на фоне атак продолжаются повреждения линий электропередач 750 киловольт, выработка на АЭС минимальна.

«Идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро [украинские власти] не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — цитирует Рогова РИА Новости.

