«Местные особенности»: Синоптик Леус рассказал, когда закончатся ливни в Сочи

«Все это закончится через пару дней. Сегодня сильные ливни с грозами еще пройдут. Причем наиболее сильными они окажутся как раз в районах, близких к границе с Абхазией. Завтра будет дождей гораздо меньше, а в среду погода наладится. За минувшую ночь метеостанция в районе Сириус отметила выпадение 159 мм осадков за ночь при норме для Сочи в 100 мм. Само понятие Имеретинская низменность – это пониженный участок. Ничего удивительного, что там случились подтопления», - сказал Леус.

По его словам, многие улицы Хостинского района Сочи и Адлера не оборудованы ливневками, что привело к усугублению ситуации с подтоплениями. Леус подчеркнул, что в тех районах Адлера, где более развитая дорожная сеть, не произошло критических подтоплений.

«Мощные водяные потоки в горных районах, вчера в Хостинском районе, в районе Гагр, Адлера – это местные особенности… Когда узкие улицы в бетонных берегах, а по ним почти полное отсутствие ливневок. Все это и приводит к тому, что мы видели. В тех районах Адлера, где более развитая дорожная сеть, ничего критического не было», - указал собеседник НСН.

Кроме того, синоптик объяснил, что ливневые дожди для российских субтропиков в летний период достаточно характерны. Он рассказал, что в этот раз сильные ливни связаны с активным циклоном, который образовался между Черным и Каспийским морями.

«Ливневые дожди для российских субтропиков в летний период достаточно характерны. Подобная ситуация бывает раз в два года точно. В данной ситуации сильные ливни с грозами связаны с активным циклоном, который образовался между Черным и Каспийским морями. На периферии этого циклона в южные регионы нашей страны начали поступать холодные воздушные массы и столкнулись там с очень жарким, но влажным воздухом на Черноморском побережье. В эту влажную и жаркую воздушную массу пришел холод с севера, что стало причиной активного развития облаков, которые в свою очередь пролились сильными ливнями», - резюмировал Леус.