«Местные особенности»: Синоптик Леус рассказал, когда закончатся ливни в Сочи
Многие улицы Хостинского района и Адлера не оборудованы ливневками, это усугубило ситуацию с затоплениями, отметил в эфире НСН Михаил Леус.
Мощные ливни в Сочи закончатся в среду, 12 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН. По его словам, нет ничего удивительного в том, что в Имеретинской низменности (Адлерский район - ред. НСН) случились подтопления.
В ночь на 9 июля в Сочи прошли сильные ливни. Всего в городе выпало около 80 мм осадков, дожди прошли и в ночь на 10 июля. Больше всего пострадал микрорайон Хоста. По сообщениям местных властей, там подтопило два многоквартирных жилых дома, порядка десяти автомобилей дождями унесло в обрыв. Стихия обрушилась также на Абхазию, Анапу и Новороссийск. Михаил Леус уточнил, что сегодня, 10 июля, дожди еще продолжат идти.
«Все это закончится через пару дней. Сегодня сильные ливни с грозами еще пройдут. Причем наиболее сильными они окажутся как раз в районах, близких к границе с Абхазией. Завтра будет дождей гораздо меньше, а в среду погода наладится. За минувшую ночь метеостанция в районе Сириус отметила выпадение 159 мм осадков за ночь при норме для Сочи в 100 мм. Само понятие Имеретинская низменность – это пониженный участок. Ничего удивительного, что там случились подтопления», - сказал Леус.
По его словам, многие улицы Хостинского района Сочи и Адлера не оборудованы ливневками, что привело к усугублению ситуации с подтоплениями. Леус подчеркнул, что в тех районах Адлера, где более развитая дорожная сеть, не произошло критических подтоплений.
«Мощные водяные потоки в горных районах, вчера в Хостинском районе, в районе Гагр, Адлера – это местные особенности… Когда узкие улицы в бетонных берегах, а по ним почти полное отсутствие ливневок. Все это и приводит к тому, что мы видели. В тех районах Адлера, где более развитая дорожная сеть, ничего критического не было», - указал собеседник НСН.
Кроме того, синоптик объяснил, что ливневые дожди для российских субтропиков в летний период достаточно характерны. Он рассказал, что в этот раз сильные ливни связаны с активным циклоном, который образовался между Черным и Каспийским морями.
«Ливневые дожди для российских субтропиков в летний период достаточно характерны. Подобная ситуация бывает раз в два года точно. В данной ситуации сильные ливни с грозами связаны с активным циклоном, который образовался между Черным и Каспийским морями. На периферии этого циклона в южные регионы нашей страны начали поступать холодные воздушные массы и столкнулись там с очень жарким, но влажным воздухом на Черноморском побережье. В эту влажную и жаркую воздушную массу пришел холод с севера, что стало причиной активного развития облаков, которые в свою очередь пролились сильными ливнями», - резюмировал Леус.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
При этом утром 10 июля МЧС РФ сообщило, что спасатели начали эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений. Отмечалось, что в поселке произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц, сообщает «Радиоточка НСН».
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