Места для беременных предложили выделить на парковках
На паркингах могут появиться места для беременных, а также многодетных семей, в которых есть ребенок до шести лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил соответствующее обращение начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.
Парламентарий пояснил, что беременные женщины и многодетные семьи могут тратить много времени на поиск парковочного месте, сообщает RT. При этом эксперты указывают на то, что продолжительное пребывание ребенка в автомобильной люльке или автокресле может оказать негативное воздействие на его развитие. А беременные и без того испытывают огромную нагрузку на организм.
Депутат предлагает помечать такие парковочные места по аналогии с местами для инвалидов.
Депутаты Госдумы ранее предложили ужесточить правила пользования каршерингом.
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