Места для беременных предложили выделить на парковках

Парламентарий пояснил, что беременные женщины и многодетные семьи могут тратить много времени на поиск парковочного месте, сообщает RT. При этом эксперты указывают на то, что продолжительное пребывание ребенка в автомобильной люльке или автокресле может оказать негативное воздействие на его развитие. А беременные и без того испытывают огромную нагрузку на организм.

Депутат предлагает помечать такие парковочные места по аналогии с местами для инвалидов.

Депутаты Госдумы ранее предложили ужесточить правила пользования каршерингом.



