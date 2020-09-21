Депутат МГД призвала москвичей соблюдать правила проката самокатов
Соблюдать правила проката самокатов призвала жителей столицы член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Мария Киселева. Она подчеркнула, что у прокатных компаний есть ответственность перед городом – они должны сделать так, чтобы ни самокаты, ни велосипеды не мешали москвичам. В связи с этим Киселева обратилась к жителям столицы, использующим технику, соблюдать определённые правила – к примеру, самокат необходимо довезти до ближайшей парковки и поставить его аккуратно, так, чтобы он никому не мешал до того момента, как его заберет следующий пользователь.
Кроме того, депутат Мосгордумы отметила, что минувшим летом пользователи сервиса аренды самокатов совершили более 1 млн поездок, а это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Мария Киселева пояснила, что популярность электрических самокатов объясняется достаточно просто – для управления ими не нужно особенных навыков.
Также депутат МГД подчеркнула, что те, кто передвигается на самокатах, должны использовать средства защиты, а также соблюдать правила безопасности во время движения.
Ранее стало известно, что пользователей электросамокатов, гироскутеров, скейтов и роликов выделят в отдельную категорию участников дорожного движения. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий проект поправок подготовили в Минрансе России. Ведомство предлагает ввести для таких ТС новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В эту категорию также попадут роликовые коньки, самокаты и скейтборды, моноколеса и сигвеи. При этом требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста.
Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке. Подростки до 14 лет получат право выезжать еще и на велосипедную дорожку. Владельцы СИМ старше 14 лет смогут пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели
- Счетная палата: Минздрав провалил национальные цели
- 71 пациент с COVID-19 скончался за сутки в России
- В России выявили 6196 новых случаев заражения COVID-19
- Местные власти решили наделить правом сносить любое жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru