Депутат МГД призвала москвичей соблюдать правила проката самокатов

Соблюдать правила проката самокатов призвала жителей столицы член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Мария Киселева. Она подчеркнула, что у прокатных компаний есть ответственность перед городом – они должны сделать так, чтобы ни самокаты, ни велосипеды не мешали москвичам. В связи с этим Киселева обратилась к жителям столицы, использующим технику, соблюдать определённые правила – к примеру, самокат необходимо довезти до ближайшей парковки и поставить его аккуратно, так, чтобы он никому не мешал до того момента, как его заберет следующий пользователь.

Кроме того, депутат Мосгордумы отметила, что минувшим летом пользователи сервиса аренды самокатов совершили более 1 млн поездок, а это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Мария Киселева пояснила, что популярность электрических самокатов объясняется достаточно просто – для управления ими не нужно особенных навыков.

Также депутат МГД подчеркнула, что те, кто передвигается на самокатах, должны использовать средства защиты, а также соблюдать правила безопасности во время движения.