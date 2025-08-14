Мессенджер Max заблокировал в июле 10 тысяч номеров мошенников

Женщину-водителя приговорили к 7,5 года заключения за ДТП с погибшим ребенком Москва заняла лидирующие позиции среди мировых мегаполисов по масштабам внедрения беспилотных технологий В Пресненском районе завершено строительство корпуса Романовской школы Два 32-этажных дома на Мосфильмовской улице сданы в эксплуатацию Московские врачи спасли девушку после укуса кобры В парке «Яуза» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»