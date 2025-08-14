Мессенджер Max заблокировал в июле 10 тысяч номеров мошенников

В июле 2025 года в мессенджере Max было заблокировано 10 тысяч номеров мошенников. Об этом заявили в пресс-службе платформы.

Отмечается, что в большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных служб.

«До нанесения ущерба пользователям удалено более 32 тысяч вредоносных и спам-документов», - говорится в сообщении.

Ранее директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук заявил, что мошенники за полгода совершили в иностранных мессенджерах около 500 млн звонков россиянам, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
