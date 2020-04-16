Не увольнение, а стеб. Соловьев объяснил угрозы сотрудникам из-за Уткина

«Это не мои подчиненные, это стеб. Я не могу никого уволить, потому что у меня никто не работает. Мы все в равном положении. Они так же в ответ могут накричать на меня. Это все радийная и телевизионная игра, абсолютно. С Аней Шафран и прочими», - сказал телеведущий.

На том же эфире Соловьев отказался от батла с Уткиным, назвав его «мразью» и «жирной скотиной».

«Весь этот хайп был абсолютно продажный, потому что ему нужно продвигать «Марафон бет». Вы видели, даже в начале его вызова стоит «Марафон бет». Судя по всему, ряд спортивных журналистов и изданий зависят от «Марафон бет». То есть это чисто схема. Если бы это был вопрос чести, это ничтожество попыталось бы, я не знаю, мне позвонить. Но там чисто раскрутка. Это несчастный глубоко больной человек, который еще занимается непонятно какими серыми схемами с «Марафон бет». Нужно выяснить, что там как, кто платит налоги, как платит налоги. Если даже Youtube маркирует его видео как продакт-плейсмент», - объяснил Соловьев в эфире НСН.

Напомним, ранее Владимир Соловьев обвинил Василия Уткина в психическом расстройстве и предложил оплатить ему лечение.