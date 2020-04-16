Не увольнение, а стеб. Соловьев объяснил угрозы сотрудникам из-за Уткина
Телеведущий в эфире НСН назвал угрозы сотрудникам его Youtube-канала радийной игрой.
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» накричал на подчиненных и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе. Как сообщает «Лента.ру», фрагмент с бранью Соловьева опубликован на другом YouTube-канале, из оригинальной записи высказывания были вырезаны.
Во время эфира, когда Соловьев комментировал предложение комментатора Василия Уткина устроить между ними батл, возникла заминка с выведением постов Уткина на экран. После этого Соловьев сначала предположил, что сотрудники работают на Уткина, затем предложил им уволиться, а затем заявил, что «сказать, что я от вас в бешенстве, - значит не сказать ничего».
В эфире НСН Соловьев назвал этот эпизод стебом.
«Это не мои подчиненные, это стеб. Я не могу никого уволить, потому что у меня никто не работает. Мы все в равном положении. Они так же в ответ могут накричать на меня. Это все радийная и телевизионная игра, абсолютно. С Аней Шафран и прочими», - сказал телеведущий.
На том же эфире Соловьев отказался от батла с Уткиным, назвав его «мразью» и «жирной скотиной».
«Весь этот хайп был абсолютно продажный, потому что ему нужно продвигать «Марафон бет». Вы видели, даже в начале его вызова стоит «Марафон бет». Судя по всему, ряд спортивных журналистов и изданий зависят от «Марафон бет». То есть это чисто схема. Если бы это был вопрос чести, это ничтожество попыталось бы, я не знаю, мне позвонить. Но там чисто раскрутка. Это несчастный глубоко больной человек, который еще занимается непонятно какими серыми схемами с «Марафон бет». Нужно выяснить, что там как, кто платит налоги, как платит налоги. Если даже Youtube маркирует его видео как продакт-плейсмент», - объяснил Соловьев в эфире НСН.
Напомним, ранее Владимир Соловьев обвинил Василия Уткина в психическом расстройстве и предложил оплатить ему лечение.
Канал Соловьев LIVE в www.youtube.com
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