«Кретины» раздора. К скандалу с Еленой Малышевой подключилась Ксения Собчак

Та уверяет, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, в профессиональной среде используются другие лексемы.

Ранее подобный скандал разгорелся между Еленой Малышевой и врачами-остеопатами. Главный внештатный специалист-остеопат Минздрава РФ, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов обратил внимание на то, что в эфире программы «Жить здорово» прозвучало заявление, что остеопатии в России как медицинской специальности нет. Мохов посчитал, что подобные заявления оскорбляют «тысячи врачей-остеопатов».

В эфире НСН Малышева призналась, что никакой реакции не последует. Но позже в соцсетях пояснила, что крайне осторожно относится к термину «остеопат».

«Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», - написала доктор меднаук Елена Малышева.

На историю с «кретинами» и «идиотами» отреагировала Ксения Собчак. На своей странице в соцсети она была не менее агрессивна к Малышевой, обозвав ее «мерзавкой», а поступок ведущей обозначила как «жесть».







