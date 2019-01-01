Общество

«Кретины» раздора. К скандалу с Еленой Малышевой подключилась Ксения Собчак

14 июня08:23

НСН напоминает о еще несколько неоднозначных высказываниях телеведущей.

Скандал разгорелся между ведущей Еленой Малышевой и Ассоциацией «Аутизм-регионы». В эфире программы «Жить здорово» доктор медицинских наук, профессор Малышева назвала больных детей «кретинами», обсуждая тему, откуда они берутся. Кроме того, в заставке программы было написано «Мой ребенок – идиот».

Малышева пояснила, что это медицинские термины, такие же, как галактоземия, фенилкетонурия. Последние заболевания, к слову, могут вызвать слабоумие. «Кретин», добавила Малышева, определяет «степень умственной отсталости». Однако общественность взбунтовалась, заявив, что подобные формулировки являются нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями.

Ассоциация «Аутизм — Регионы» в ответ опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой.

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Та уверяет, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, в профессиональной среде используются другие лексемы.

Ранее подобный скандал разгорелся между Еленой Малышевой и врачами-остеопатами. Главный внештатный специалист-остеопат Минздрава РФ, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов обратил внимание на то, что в эфире программы «Жить здорово» прозвучало заявление, что остеопатии в России как медицинской специальности нет. Мохов посчитал, что подобные заявления оскорбляют «тысячи врачей-остеопатов».

В эфире НСН Малышева призналась, что никакой реакции не последует. Но позже в соцсетях пояснила, что крайне осторожно относится к термину «остеопат».

«Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», - написала доктор меднаук Елена Малышева.

На историю с «кретинами» и «идиотами» отреагировала Ксения Собчак. На своей странице в соцсети она была не менее агрессивна к Малышевой, обозвав ее «мерзавкой», а поступок ведущей обозначила как «жесть».



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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЗдоровьеЕлена МалышеваСкандал