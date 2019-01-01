Елена Малышева рассказала, как женщины убивают себя с помощью ножа и вилки

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа стремится избавиться от женщин старше 50 лет. По ее словам, это происходит «одним из самых приятных для людей способом» - через «ножи и вилки».

«Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», - сказала Малышева в интервью Rambler News Service.

В результате, по словам телеведущей, женщины страдают ожирением, которое провоцирует развитие ряда тяжелейших заболеваний, в том числе инфаркта, инсульта, рака, передает «ФедералПресс».

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к 55–57 годам половина российских женщин имеют ожирение, сообщает Ura.ru.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах лишнего веса у детей.

