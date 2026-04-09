Правительство выделит на развитие космоса 4,5 трлн рублей

Правительство России направит на развитие космоса 4,5 трлн рублей. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании кабмина он уточнил, что средства будут направлены на создание Российской орбитальной станции (РОС), разработку эффективных многоразовых ракет, расширение спутниковой группировки и прочие приоритетные направления.

«Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что 10 млрд рублей направят регионам России на развитие IT в здравоохранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
