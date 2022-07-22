«Смесь бульдога и носорога»: Магазин на почте назвали невостребованным

Никакая продукция на почте не может быть востребована – это мертворожденный проект, заявил аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить до 1 ноября предложения по созданию системы продажи товаров, произведенных малым и средним бизнесом, а также самозанятыми из небольших городов, поселков, через маркетплейсы и отделения почтовой связи. По словам Потапенко, зачастую идеи, которые сейчас предлагаются, не приводят к желаемому результату

«Сейчас предлагается огромное количество мер, которые не приводят к реальному развитию предпринимательства. Много делается предложений, оторванных от реальности. Не бывает так, что производитель 10 тортиков сможет продать через почту, через другие агрегаторы. Это полное непонимание того, что товар должен соответствовать каналу продаж. Если мы говорим о почте, то этот канал продаж рассчитан на небогатую аудиторию. Если вы посмотрите, кто покупает на почте – это бабушки. Не более того», - сказал Потапенко.