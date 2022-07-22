«Смесь бульдога и носорога»: Магазин на почте назвали невостребованным
Люди приходят на почту не за продуктами, поэтому проект был изначально обречен на провал, заявил в эфире НСН бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Никакая продукция на почте не может быть востребована – это мертворожденный проект, заявил аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить до 1 ноября предложения по созданию системы продажи товаров, произведенных малым и средним бизнесом, а также самозанятыми из небольших городов, поселков, через маркетплейсы и отделения почтовой связи. По словам Потапенко, зачастую идеи, которые сейчас предлагаются, не приводят к желаемому результату
«Сейчас предлагается огромное количество мер, которые не приводят к реальному развитию предпринимательства. Много делается предложений, оторванных от реальности. Не бывает так, что производитель 10 тортиков сможет продать через почту, через другие агрегаторы. Это полное непонимание того, что товар должен соответствовать каналу продаж. Если мы говорим о почте, то этот канал продаж рассчитан на небогатую аудиторию. Если вы посмотрите, кто покупает на почте – это бабушки. Не более того», - сказал Потапенко.
На почте, по его словам, никакая продукция не может быть востребована.
«Магазины на почте – мертворожденный проект. Для почты это больше геморрой, чем прибыль. В отдаленных регионах почтовые отделения связи – это точка активности, но там тогда нужен отдельный оператор, который в себе объединит почтовые, банковские услуги, магазины и большую часть госуслуг. И не факт, что этот оператор должен быть на базе почты, а не на базе Сбербанка. У нас по факту Сбербанк мучают этим универсальным оператором, который всегда будет убыточен и его надо дотировать. А в Москве или других крупных агломерациях почта в банке, как мучают Сбербанк доставкой (посылок, - прим. НСН), и магазин на почте: смесь бульдога, носорога и кусочек мамонта», - резюмировал Потапенко.
В начале апреля прошлого года президент Владимир Путин поручил провести «эксперимент с прямыми поставками российского винa от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы AО «Почта России», правительству и почтовому оперaтору. Предполагалось, что эксперимент будет проводиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.
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