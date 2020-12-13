Меркель заявила об ужесточении карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что сообщила, что с 16 декабря в стране закроют школы и розничные магазины, за исключением продовольственных и аптечных точек. Решение принято с целью дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Это дополнительные меры в противодействии эпидемии COVID-19 в Германии.
«Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров», — заявила канцлер на встрече с представителями власти федеральных земель Германии.
Сообщается, что в ФРГ также закроют парикмахерские.
Напомним, со 2 ноября до 10 января в Германии закрыты бары и рестораны – блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Кроме того, работу приостановили фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, а также театры, кинотеатры и концертные залы.
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