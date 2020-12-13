Меркель заявила об ужесточении карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что сообщила, что с 16 декабря в стране закроют школы и розничные магазины, за исключением продовольственных и аптечных точек. Решение принято с целью дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».



Это дополнительные меры в противодействии эпидемии COVID-19 в Германии.