Меркель намекнула на ужесточение карантинных мер в Германии

Несмотря на антикоронавирусные меры, принятые немецкими властями, заболеваемость COVID-19 в Германии остается высокой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет издание Bild. Она подчеркнула, что в качестве одной из новых мер ограничений возможно закрытие магазинов розничной торговли до 10 января.

Напомним, со 2 ноября до 10 января в Германии закрыты бары и рестораны – блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Кроме того, работу приостановили фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, а также театры, кинотеатры и концертные залы, отмечают Известия. При этом, работу продолжают школы, детские сады, школы, ряд магазинов и парикмахерские.

А ранее, в октябре, канцлер Германии заявила, что страна находится в очень серьезной фазе пандемии COVID-19. Она отметила, что немецкая экономика не выдержит еще одного локдауна.