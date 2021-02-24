Меркель выступила против привилегий для привившихся от COVID-19

Как рассказала Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, подавляющее большинство жителей ФРГ не получили вакцину. По мнению Меркель, о возможных преференциях для привитых можно будет думать, когда многие граждане сделают прививку, при этом часть жителей Германии будут противиться этому шагу.

Кроме того, канцлер отметила, что для предоставления льгот вакцинированным важно научно доказать, что они не передают COVID-19 другим лицам.

Вакцинация в Германии стартовала в конце декабря. Граждан страны прививали вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, тогда приоритет имели пожилые и медики. Позже было разрешено применение препарата AstraZeneca, который не рекомендован для лиц старше 65 лет. В связи с этим власти ФРГ скорректировали порядок вакцинации, и доступ к прививкам получили также представители власти, педагоги, сотрудники правоохранительных органов.

