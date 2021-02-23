Меркель: Германия имеет дело с третьей волной COVID-19

Германия столкнулась с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе заседания фракции «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Бундестаге.

«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», — цитирует канцлера телеканал RTL.

Однако Меркель считает, что власти должны продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих коронавирусных ограничений. Как отметила канцлер, для экономики важно первыми открыть магазины, «затем рестораны и только потом отели».

Ограничения из-за COVID-19 в Германии были введены в конце ноября 2020 года, а в декабре власти установили жесткий карантин. В стране закрыли магазины, салоны красоты, спортклубы, заведения общепита, театры и концертные залы. Кроме того, немецких школьников перевели на домашнее обучение. Карантин будет действовать до 7 марта.

