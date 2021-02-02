Меркель: В ЕС рады каждой одобренной вакцине от COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа намерена использовать все вакцины от COVID-19, одобренные Европейским агентством по лекарственным препаратам. Об этом канцлер рассказала в интервью телеканалу ARD.
«Мы говорили: каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады», — цитирует Меркель ТАСС.
Кроме того, канцлер ФРГ отметила, что обсуждала это с российским президентом Владимиром Путиным.
Также Меркель в эфире ARD заявила, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» хорошие данные.
Ранее издание LCI сообщало, что канцлер предложила европейским специалистам как можно быстрее допустить «Спутник V» на рынок ЕС. По словам Меркель, в дальнейшем власти могли бы рассмотреть вопрос о совместном производстве вакцины, отмечает «Свободная пресса».
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