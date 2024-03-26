Меркачева: Ряд пожизненно заключенных сами компенсируют траты на содержание

Вместо того, чтобы вводить смертную казнь в России, нужно дать всем пожизненно осужденным работу в колонии, чтобы они сами компенсировали траты на свое содержание, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева в разговоре с НСН. В пример она привела колонию «Черный дельфин».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе возвращения смертной казни в РФ никаких референдумов проводить не надо. По его словам, вопрос о ее возвращении находится в ведении Конституционного суда. Также Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Меркачева выступила против смертной казни и рассказала о пожизненно заключенных в России.