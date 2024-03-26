Меркачева: Ряд пожизненно заключенных сами компенсируют траты на содержание
Пожизненно осужденные могут работать, а деньги будут идти на погашение исков, если они есть, и на так называемые коммунальные услуги в колонии, отметила в эфире НСН правозащитница Ева Меркачева.
Вместо того, чтобы вводить смертную казнь в России, нужно дать всем пожизненно осужденным работу в колонии, чтобы они сами компенсировали траты на свое содержание, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева в разговоре с НСН. В пример она привела колонию «Черный дельфин».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе возвращения смертной казни в РФ никаких референдумов проводить не надо. По его словам, вопрос о ее возвращении находится в ведении Конституционного суда. Также Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Меркачева выступила против смертной казни и рассказала о пожизненно заключенных в России.
«Пожизненно осужденных в России порядка двух тысяч человек. У нас есть колонии, которые начинают выходить на самообеспечение, в частности «Черный дельфин». В этой колонии много производств: деревообработка, металлообработка. Их (осужденных – ред. НСН) там огромное количество, они работают все, даже частично пенсионеры. То, что они зарабатывают, частично идет на погашение исков потерпевших, а если их нет, то все идет в бюджет колонии. Часть средств забирается на содержание, так называемые коммунальные услуги. В разных колониях по-разному, но в среднем это порядка трех-четырех тысяч рублей. Можно думать в этом направлении, чтобы они все максимально работали и покрывали расходы на свое содержание», - сказала Меркачева.
Правозащитница отметила, что колонии для пожизненно заключенных разброшены по самым суровым местностям России.
«На сегодняшний день есть семь колоний для пожизненно осужденных, они разбросаны в разных регионах. В основном это суровые местности, они не располагаются в черте города. Например, «Полярная сова» в Харпе - это местность вечной мерзлоты. Они усиленно охраняются, на это затрачивается больше средств, чем на охрану обычной колонии, количество охраны довольно велико. Побег из колонии невозможен. В основном были единовременные траты государством для того, чтобы эти кордоны создать: ряды колючей проволоки и так далее», - резюмировала собеседница НСН.
К вопросу введения смертной казни в РФ вернулись на фоне теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле». По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек. Одним из первых о смертной казни после трагедии заговорил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, который заявил, что фракция «проработает» этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».
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