Мэрия согласовала митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Заявку на митинг в поддержку участников «московского дела» согласовала столичная мэрия, сообщает «Интерфакс».

Акция состоится 28 сентября на проспекте Академика Сахарова. Заявку подавала член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева. Она провела аналогию с делом Ивана Голунова, в поддержку которого тоже устраивались акции, и власть шла на уступки митингующим.

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом “За Голунова”, власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв “московского дела”, “дела ФБК” и всех политзаключённых», — сообщила Вихарева.

Добавим, акция состоится в 14:00, сам митинг пройдёт с 15:00 до 17:00. Предполагаемая численность — 20 тысяч человек.