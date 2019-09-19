Мэрия согласовала митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Заявку на митинг в поддержку участников «московского дела» согласовала столичная мэрия, сообщает «Интерфакс».
Акция состоится 28 сентября на проспекте Академика Сахарова. Заявку подавала член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева. Она провела аналогию с делом Ивана Голунова, в поддержку которого тоже устраивались акции, и власть шла на уступки митингующим.
«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом “За Голунова”, власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв “московского дела”, “дела ФБК” и всех политзаключённых», — сообщила Вихарева.
Добавим, акция состоится в 14:00, сам митинг пройдёт с 15:00 до 17:00. Предполагаемая численность — 20 тысяч человек.
Напомним, ранее в столице прошли одиночные пикеты в поддержку фигуранта «московского дела» актёра Павла Устинова. Молодого человека приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за якобы применение насилия к представителю правоохранительных органов. Согласно материалам дела, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал актёра за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции на Пушкинской площади. По версии следствия, Устинов начал сопротивляться, и у бойца после обнаружили вывих левого плеча. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста. Общественность выступила в защиту 24-летнего актёра, после появления в сети видео, на котором можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании. После широкого общественного резонанса Генпрокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Заседание по апелляции актёра состоится в Мосгорсуде 23 сентября.
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