Экс-судья: Дело против Устинова разваливается

Евгений Тарло уточнил, что пассивное сопротивление человека, которого задерживает полиция, не является нападением, так как нападение подразумевает активные действия, имеющие своей целью нанесение вреда сотруднику полиции. Если же человек обороняется, когда его «скручивают», это считается естественной реакцией человека, который не хочет, чтобы его подвергали насилию, пояснил экс-судья. Так или иначе, просьба прокуратуры говорит о том, что сторона обвинения не уверена в законности приговора, отметил собеседник НСН.

«Эти действия прокуратуры свидетельствуют о том, что прокуратура не уверена в законности приговора, и похоже, что это дело разваливается. Это очень существенный признак того, что во второй инстанции вердикт будет отменен. Это говорит о кардинальном изменении позиции стороны обвинения. Я думаю, что если прокуратура сейчас просит изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, то значит, прокуратура получила такие указания. От кого, не знаю», — заявил Евгений Тарло.

Напомним, что Павла Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Согласно материалам дела, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал актера за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции на Пушкинской площади. По версии следствия, Устинов начал сопротивляться, и у бойца после обнаружили вывих левого плеча. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста.

