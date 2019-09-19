Экс-судья: Дело против Устинова разваливается
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» рассказал НСН, о чем говорит просьба Генпрокуратуры освободить из СИЗО актера, приговоренного к 3,5 годам колонии.
Генпрокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову. Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Общественность выступила в защиту 24-летнего актёра, после появления в сети видео, на котором можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.
Как заявил в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло, просьба прокуратуры изменить Устинову меру пресечения позволяет говорить о том, что дело против него разваливается.
«Просить изменить меру пресечения для человека, осужденного на 3,5 года лишения свободы, по меньшей мере, странно. По логике, если преступление реально было, то вышестоящий суд может только смягчить наказание. Но если прокуратура просит в качестве меры пресечения домашний арест, то в этой ситуации прокуратура будет просто обязана просить отменить приговор либо за жесткостью и назначить наказание не связанное с лишением свободы, либо полностью отменить, если как утверждают защитники, Устинов действительно не нападал ни на кого», — сказал адвокат.
Евгений Тарло уточнил, что пассивное сопротивление человека, которого задерживает полиция, не является нападением, так как нападение подразумевает активные действия, имеющие своей целью нанесение вреда сотруднику полиции. Если же человек обороняется, когда его «скручивают», это считается естественной реакцией человека, который не хочет, чтобы его подвергали насилию, пояснил экс-судья. Так или иначе, просьба прокуратуры говорит о том, что сторона обвинения не уверена в законности приговора, отметил собеседник НСН.
«Эти действия прокуратуры свидетельствуют о том, что прокуратура не уверена в законности приговора, и похоже, что это дело разваливается. Это очень существенный признак того, что во второй инстанции вердикт будет отменен. Это говорит о кардинальном изменении позиции стороны обвинения. Я думаю, что если прокуратура сейчас просит изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, то значит, прокуратура получила такие указания. От кого, не знаю», — заявил Евгений Тарло.
Напомним, что Павла Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Согласно материалам дела, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал актера за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции на Пушкинской площади. По версии следствия, Устинов начал сопротивляться, и у бойца после обнаружили вывих левого плеча. Прокуратура просила приговорить Устинова к 6 годам лишения свободы. Сам актер вину не признал и настаивает на том, что не участвовал в акции протеста.
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