Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

Метро и Мосгортранс продлевают сроки действия проездных билетов, благодаря чему поездки на картах «Тройка» не сгорят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По его словам, срок действия проездных билетов пассажирам, которые соблюдают обязательный режим самоизоляции, будет продлен на 5 дней. В результате жители не потеряют деньги. Кроме того, по словам градоначальника, уже приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Собянин также написал, что, находясь на улице, граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5 м (социальная дистанция). Так необходимо действовать в магазинах, транспорте и в иных общественных местах.