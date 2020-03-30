Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра
Метро и Мосгортранс продлевают сроки действия проездных билетов, благодаря чему поездки на картах «Тройка» не сгорят, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
По его словам, срок действия проездных билетов пассажирам, которые соблюдают обязательный режим самоизоляции, будет продлен на 5 дней. В результате жители не потеряют деньги. Кроме того, по словам градоначальника, уже приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
Собянин также написал, что, находясь на улице, граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5 м (социальная дистанция). Так необходимо действовать в магазинах, транспорте и в иных общественных местах.
Градоначальник также поручил магазинам, аптекам и другим организациям, где находятся или работают люди, обеспечить соблюдение социальной дистанции. Речь идет в том числе о нанесении специальной разметки и установке режима допуска и нахождения в зданиях, а также на прилегающей территории.
В воскресенье вечером Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 в Москве. Могласно ему, из квартиры с 30 марта можно выходить только в исключительных случаях. По словам мэра, в ближайшие дни в столице будет введен пропускной режим.
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