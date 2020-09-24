Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на «удаленку»
Рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу получат более пяти тысяч московских компаний. Об этом рассказал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.
«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — цитируют его РИА Новости.
К слову, ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что Сергей Собянин направил в Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» письма с просьбой вернуть некоторых работников на «удаленку». Об этом пишет РБК.
Как отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в течение последней недели в столице фиксируется рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в Москве выявлено 1050 новых инфицированных. В общей сложности в России с начала эпидемии зарегистрировано более 1 миллиона заболевших.
Ранее стало известно, что российским предприятиям – там, где возможен удаленный режим работы – следует рассмотреть этот вариант занятости сотрудников для профилактики COVID-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Кроме того, он добавил, что одной из самых важных мер для сдерживания распространения COVID-19 является ношение защитных масок. Также Чуланов призвал не забывать про соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию и самоизоляцию для людей с высоким риском тяжелых заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru