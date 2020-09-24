Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на «удаленку»

Рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу получат более пяти тысяч московских компаний. Об этом рассказал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — цитируют его РИА Новости.

К слову, ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что Сергей Собянин направил в Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» письма с просьбой вернуть некоторых работников на «удаленку». Об этом пишет РБК.

Как отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в течение последней недели в столице фиксируется рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в Москве выявлено 1050 новых инфицированных. В общей сложности в России с начала эпидемии зарегистрировано более 1 миллиона заболевших.