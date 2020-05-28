Депздрав представил детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель
В апреле 2020 года в Москве от коронавируса умерли 636 человек. В процентном соотношении в столице смертность составила от 1,4 до 2,8 процента среди всех заболевших. Такую статистику привели в московском департаменте здравоохранения.
Отмечается, что нижняя планка в 1,4 процента сформировалась с учетом, что именно сам коронавирус стал основной причиной смерти человека. В свою очередь показатель в 2,8 процента учитывает смерть всех людей, у которых был подтвержден COVID-19.
В департаменте подчеркнули, что смертность от коронавируса в Москве заметно ниже, чем в других мировых мегаполисах. «Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10 процентов) и Лондон (23 процента)», - заявили в ведомстве.
По состоянию на четверг, 28 мая, в России от коронавируса официально скончались 4142 человека, всего заболели почти 380 тысяч человек, сообщает Утро.ру
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