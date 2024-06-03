Мердок, движуха и щи: Являются ли «клеймом» частые разводы

Частые браки не являются показателем того, что человек обязательно разведется и с новым партнером, заявила в интервью НСН телеведущая и сваха Роза Сябитова, однако с ней не согласилась семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее стало известно, что 93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще бизнесмена Романа Абрамовича. Для миллиардера это уже пятый брак. Предыдущей его избранницей была экс-жена вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, супермодель Джерри Холл (на фото). До этого Мердок был женат на стюардессе Патриции Букер, журналистке Анне Манн и предпринимательнице Венди Денг.