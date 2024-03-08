Медиамагнат Мердок женится на экс-теще Абрамовича
Медиамагнат из США Руперт Мердок, которому исполнилось 92 года, собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой из России, бывшей теще миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The New York Times (NYT).
Молекулярный биолог Елена Жукова и Руперт Мердок помолвлены, их отношения длятся с 2023 года. Пара планирует сыграть свадьбу в июне, в калифорнийском поместье медиамагната, пишет Газета.ru.
Мердок собирается жениться уже в пятый раз. Предыдущий брак с актрисой и моделью Джерри Холл распался в 2022 году по ее инициативе из-за «непримиримых разногласий», сообщается в прессе.
Ранее стало известно, что американский медиамагнат Руперт Мердок покинет должность главы правления корпораций Fox и News, передает телеканал CNBS.
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