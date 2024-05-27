Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака

Пара находится в браке 18 лет и воспитывает троих детей.

Ранее певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях. Супруги были женаты семь лет. Певица заявила, что осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей. Иск о расторжении брака певицы Нюши был официально зарегистрирован также 27 мая, передает «Радиоточка НСН».

