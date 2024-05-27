Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, ее иск появился на сайте мировых судей Москвы.

Официально причины разрыва пока неизвестны, певица информацию никак не комментировала. Но в последнее время СМИ писали о разладе в паре, намекая на измены мужа, Алсу все отрицала.

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Пара находится в браке 18 лет и воспитывает троих детей.

Ранее певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях. Супруги были женаты семь лет. Певица заявила, что осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей. Иск о расторжении брака певицы Нюши был официально зарегистрирован также 27 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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