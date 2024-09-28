Полиция задержала мужчину, избившего пенсионерку в Ульяновске

Полиция задержала мужчину, избившего пенсионерку в Ульяновске, сообщили в МВД.

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Правонарушителем оказался 46 -летний житель Майнского района Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел 22 сентября, его сняла камера уличного наблюдения. Проходивший мимо мужчина подошел к пенсионерке, продававшей цветы около входа в супермаркет, и несколько раз ударил её по лицу, а затем спокойно продолжил путь.

Пострадавшая пенсионерка написала заявление в полицию. Женщине пришлось обратиться к медикам, однако госпитализация не потребовалась, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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